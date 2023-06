Ednaldo Batista é eleito presidente da Apatej para a gestão 2023-2027

O atual presidente da Associação Paulista dos Técnicos Judiciários (Apatej), Ednaldo Batista, foi eleito para comandar a entidade pelos próximos quatro anos, com 90% dos votos válidos.

Também foram eleitos pela Chapa Única “O Trabalho Tem que Continuar” Gilmara Santos como vice-presidente; Zé Carlos Bergamin como 2° vice-presidente; André Soares como secretário-geral; Alexandre Spínola como 2° secretário-geral; Marinho como tesoureiro e Sérgio Daili como 2° tesoureiro.

Para o Conselho de Ética foram eleitos Gilson de Andrade e José Carlos. Para o Conselho Fiscal foram eleitos Carlos Alberto dos Santos (Carlinhos); Adriano Nascimento e Carlos Benedito Franco.

A eleição foi realizada no dia 16 de junho e envolveu 21 Comarcas. No total 399 associados votaram, um número expressivo quando se leva em consideração que muitos servidores estão trabalhando remotamente.

De acordo com a Apatej, as urnas – fixas e móveis – foram disponibilizadas em fóruns da região de Osasco, ABC, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Em Osasco as urnas também foram disponibilizadas na Sede da Apatej, no Prédio da Família, no Prédio da Fazenda Pública, e no Prédio Central.

A cerimônia de posse da nova diretoria está marcada para o dia 5 de agosto de 2023.

Sobre Ednaldo Batista

Ednaldo Batista é Escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) desde 1999. Tem como posto de trabalho o 6º Cartório Cível da Comarca de Barueri. Casado com uma servidora do Tribunal de Justiça e pai de um menino, tornou-se sócio da Apatej assim que ingressou no TJ-SP.

Desde então participa ativamente da entidade. Entre 2011 e 2019 ocupou cargos de direção e em junho de 2019 foi eleito vice-presidente. Em 2020 assumiu o cargo de presidente em razão da morte do então presidente Marcos Leite Penteado, o Marquinhos.

Ednaldo afirma que comandar uma das mais importantes entidades de classe do judiciário paulista é motivo de orgulho, mas também enseja muita responsabilidade.

“Eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento pelos votos de confiança dos associados da Apatej. Irei retribuir com muito trabalho e dedicação sem nunca esquecer o legado deixado pelo sempre presente Marquinhos”, destacou.