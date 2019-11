Edson & Hudson fazem show gratuito na inauguração da decoração de Natal de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, postaram um vídeo nas redes sociais (assista abaixo) para convidar a população a participar da inauguração da tradicional decoração de Natal de Osasco, no dia 29, sexta-feira, com show gratuito de Edson & Hudson, promovido em parceria com a rádio Nativa FM.

A decoração, realizada pelo Fundo Social da Prefeitura em parceria com a iniciativa privada, ficará em frente ao Paço Municipal e novamente vai ter brinquedos para a criançada, como carrossel e trenzinho, segundo o prefeito. Além disso, haverá apresentações culturais natalinas aos fins de semana.

Com o tema “Natal Iluminado de Osasco”, serão decorados o bulevar, a fachada do Paço Municipal e o Viaduto Metálico. No bulevar ficarão os principais símbolos natalinos: árvore de Natal, papai noel e o presépio.

Inauguração da decoração “Natal Iluminado de Osasco”

Inauguração: 29/11, sexta-feira

Horário: a partir das 17h

Paço Municipal – Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina

Gratuito