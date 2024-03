Educação sem fronteiras: Polo Centro Osasco – Estácio oferece mais de 20 cursos à distância

Estudar à distância é uma excelente opção para quem busca flexibilidade e reconhecimento no mercado de trabalho. Pensando nisso, o Polo Centro Osasco – Estácio oferece uma variedade de cursos no formato ideal e acessível para se adaptar ao seu ritmo de vida.

Com mais de 20 opções de cursos, que vão desde Administração até Gestão da Tecnologia da Informação, a instituição está pronta para preparar seus alunos para o mercado com qualidade e conveniência, no conforto de suas casas.

Conheça os cursos oferecidos no Polo Centro Osasco – Estácio:

Negócios e Gestão : Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Financeira

: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Financeira Tecnologia e Inovação : Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Gestão da Tecnologia da Informação e Engenharia da Computação

: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Gestão da Tecnologia da Informação e Engenharia da Computação Saúde e Bem-estar : Biomedicina, Estética e Cosmética, e Farmácia

: Biomedicina, Estética e Cosmética, e Farmácia Engenharias : Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica

: Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica Humanidades e Sociais: Filosofia, Ciências Biológicas – bacharelado e licenciatura, Ciências Humanas, Ciências Sociais, Geografia…

Por que escolher a Estácio EAD?

– Flexibilidade Total: Estude quando e onde quiser com aulas gravadas e material online sempre disponível.

– Economia Inteligente: Reduza custos com deslocamento e material didático, investindo em um ensino de menor custo e grande benefício.

– Diploma Valorizado: Conquiste um diploma com a mesma validade do ensino presencial, reconhecido em todo o território nacional.

– Tempo para Você: Com o EAD, sobra mais tempo para suas atividades pessoais, trabalho e para quem você ama.

Com uma metodologia que combina vídeos, testes interativos e fóruns de discussão, o Polo Centro Osasco – Estácio oferece uma experiência de aprendizado dinâmica e acessível.

Conecte-se com o Polo Centro Osasco – Estácio:

Dê o primeiro passo para transformar o seu futuro! Para mais informações, entre em contato com a Estácio via WhatsApp (11) 99482-4509 ou visite a unidade localizada na Avenida João Batista, 274 – Centro de Osasco, de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h, e sexta-feira, das 7h às 18h.

[conteúdo patrocinado]