Edward Kamagian, dono da Casa São Pedro, morre vítima da covid-19

O empresário Edward Kamagian, dono da rede de lojas de materiais para construção Casa São Pedro e ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), é mais uma vítima fatal da covid-19.

Kamagian morrreu nesta terça-feira (30), após dez dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O enterro acontece na tarde de hoje, no cemitério do Bela Vista, em Osasco.

“Sua conduta e bons exemplos serão sempre lembrados”, declarou, em nota, a ACEO, instituição que o empresário presidiu entre 1974 e 75.

Com mais de 60 anos, a Casa São Pedro possui hoje cinco lojas, nas cidades de Osasco, Carapicuíba e Cajamar.