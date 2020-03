ÉFake! Osasquense pede que parem de compartilhar vídeo de seu pai falecido, que não foi vítima do coronavírus

Uma moradora de Osasco procurou o Visão Oeste para fazer um apelo de que as pessoas parem de compartilhar um vídeo que tem circulado nas redes sociais com uma notícia falsa sobre um homem morto no Jardim Roberto por coronavírus.

O homem no vídeo é o pai dela, que morreu em decorrência de um câncer, aos 58 anos, no sábado (22), sem qualquer relação ao coronavírus.

“Estão divulgando um vídeo com a retirada de um corpo dizendo que a pessoa morreu de coronavírus no Jardim Roberto. Ele é meu pai e não faleceu de coronavírus”, afirma. “É fake news e está causando muita dor para nós, familiares”.

“Ficamos muito abalados. É um momento muito difícil, que ninguém espera passar. E, no velório, começarem a receber o vídeo, muito chocante”, relata. “Acredito que quem fez esse vídeo é alguma pessoa que quer aparecer e não tem o menor respeito pelo próximo”, completa.

Ela pede que as pessoas parem de compartilhar o vídeo, que desrespeita seu pai e sua família neste momento de luto e que, caso recebam, que esclareçam que trata-se de uma fake news, para evitar que o vídeo continue a ser compartilhado.