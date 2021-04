“Ele colocou a mão nas minhas coxas e tentou me beijar à força”: motorista de app de Barueri relata tentativa de estupro por passageiro

“Ele colocou a mão nas minhas coxas e tentou me beijar à força. Dei um empurrão, mas o cara começou a abrir minha blusa. Dei um soco para me defender”. O relato é de Valéria Silva, de Barueri, em reportagem do Uol sobre abusos sofridos por mulheres que trabalham como motoristas de aplicativo.

Valéria conta que já vinha suspeitando do passageiro, que aparentemente estava sob efeito de drogas, e, quando ele pediu para que parasse o carro para ir ao banheiro em um posto de combustíveis, compartilhou sua localização e pediu ajuda em um grupo que reúne outros motoristas. Após voltar do banheiro, o passageiro, que até então estava no banco de trás, se sentou no da frente, quando a atacou.

“Felizmente consegui parar o carro e um amigo motorista, que estava ali perto e havia recebido meu alerta, veio me ajudar. O cara saltou do carro e fugiu”, contou.

De acordo com ela, o episódio aconteceu há três anos. Valéria denunciou o passageiro e a empresa de transporte por aplicativo afirmou que iria bani-lo. Ela afirma que preferiu não fazer boletim de ocorrência por medo de que o passageiro tentasse se vingar. “O agressor tinha meus dados. Quem me garante que ele não ia pegar a placa do meu carro e fazer algo comigo? Ele estava drogado e fiquei com medo”.

Além do relato da motorista de aplicativo de Barueri, a reportagem do Uol traz relatos de outras profissionais vítimas de assédio de passageiros, como Ester Carvalho, que foi questionada sobre quanto cobraria para sair com um deles.