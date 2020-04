“Ele sempre foi bi e gosta de mulheres mais velhas”, diz ex sobre namorado da mãe de Neymar

Separada de “Neymar pai” desde 2016, a mãe do craque Neymar, Nadine Gonçalves, de 52 anos, causou nas redes sociais no fim de semana ao assumir namoro com Tiago Ramos, 23.

Tiago já fez trabalhos como modelo, jogador de futebol e gamer. Ele é bissexual. Antes de Nadine, teve um relacionamento de um ano com o assessor de imprensa Irinaldo Oliver, de 36 anos, de São Paulo. “Que eu saiba, ele sempre foi bi (bissexual)… Porém, sempre gostou de mulheres mais velhas”, afirmou Oliver, ao jornal carioca “EXTRA”.

“É um menino super doce, super do bem”, afirma o ex sobre o novo namorado da mãe de Neymar, mesmo após os dois terem cortado relacionamento após o término do namoro. “Ele me bloqueou de tudo”, conta Oliver.

Publicidade

O novo namorado da mãe de Neymar também teria tido relacionamentos com o humorista e influencer Carlinhos Maia e o cozinheiro de Neymar, Mauro. Teria sido por intermédio do profissional, aliás, que Nadine conheceu Tiago.