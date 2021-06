Eliana curte festa junina com os filhos em sua mansão em Alphaville

Eliana e os filhos, Manuela, de 3 anos, e Arthur, de 9, tiveram uma festa junina intimista na mansão da apresentadora, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, neste fim de semana.

O “Arraiá em Casa” de Eliana em Alphaville contou com músicas típicas, comidas juninas e brincadeiras, como “boca do palhaço”. “Foi só entre nós mas as crianças amaram tudo e todas as brincadeiras de São João”, declarou Eliana no Instagram.

Diversos famosos comentaram as fotos compartilhadas pela apresentadora na rede social. “Ô mô Deuso”, postou Tom Cavalcante. “Lindos”, comentou a estrela teen Maisa.

