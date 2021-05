Elize Matsunaga, que descartou partes do corpo do marido em Cotia, está de namorado novo

Condenada a 16 anos de prisão por matar, esquartejar e descartar partes do corpo do marido, Marcos Kitano Matsunaga, em um matagal em Cotia, Elize Matsunaga está de namorado novo: Tiago Cheregatte Neves.

publicidade

O novo companheiro de Elize é um homem trans que ela conheceu dentro do presídio feminino de Tremembé, no interior paulista, onde cumpre pena. Tiago foi condenado a cinco anos de cadeia por ter tentando matar o avô a golpes de martelada, no ano passado, em São Paulo.

Os detalhes do romance estão no livro “Elize Matsunaga – A jornada da mulher que esquartejou o marido”, do jornalista Ullisses Campbell, segundo o colunista Leo Dias. A obra deve ser lançada pela Editora Matrix no segundo semestre deste ano.

publicidade

Na terça-feira (18), a Justiça autorizou o casal a passar sete dias em liberdade. Na próxima segunda, eles devem voltar para a cadeia.

Bacharel em Direito e ex-garota de programa, Elize Matsunaga confessou à Justiça ter matado o marido, Marcos Kitano Matsunaga, em maio de 2012, no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Após ser baleado na cabeça, o executivo da Yoki teve o corpo cortado em sete partes, jogadas pela esposa à beira da estrada dos Pires, em Cotia.