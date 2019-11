No 1º discurso após sair da prisão, Lula diz que Emidio é “o futuro prefeito de Osasco”

Um trecho do primeiro discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após deixar a prisão na tarde desta sexta-feira (8) chamou a atenção em especial aos osasquenses. Lula saudou o deputado estadual Emidio de Souza (PT) e o definiu como “o futuro prefeito de Osasco”.

Emidio foi prefeito do município em dois mandatos (2005-2008 e 2009-2012) e é apontado como um dos principais candidatos à Prefeitura nas eleições municipais do ano que vem.

No discurso, Lula também disse que sua prisão é fruto de perseguição e criticou a Rede Globo.

A Justiça Federal em Curitiba determinou hoje a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso desde 7 de abril do ano passado, na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, pela condenação no caso do triplex do Guarujá (SP), um dos processos da Operação Lava Jato.

A decisão foi proferida pelo juiz Danilo Pereira Júnior, após a defesa de Lula pedir a libertação do ex-presidente com base na decisão proferida ontem (7) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubou a validade da execução provisória de condenações criminais, conhecida como prisão após a segunda instância.