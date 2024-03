Em Barueri, bairros Maria Helena e Parque Viana recebem mutirão contra a dengue no sábado

Agentes de controle e prevenção às endemias e agentes comunitários de Barueri realizam no sábado (16) mais um mutirão de combate à dengue. Desta vez, a ação acontece nos bairros Jardim Maria Helena e Parque Viana, nos limites com Carapicuíba.

publicidade

Os agentes realizarão o trabalho de bloqueios contra criadouros, com orientação sobre a importância da eliminação de focos do mosquito da dengue e as medidas de controle e cuidados, das 8h às 16h.

A equipe estará com camiseta do combate à dengue e crachá de identificação. Além disso, haverá um líder de campo para apoio durante a ação. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (11) 4198-5679 ou 4198-0424 de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Dia “D” de combate à dengue

publicidade

Já no sábado seguinte, dia 23 de março, das 9h às 11h, Barueri realiza o dia “D” de Combate à Dengue, com o mutirão na região do Parque dos Camargos e Vale do Sol, que faz limite com o município de Jandira.

Neste dia, além da operação cata-cacareco e da visita dos agentes nas casas, haverá ainda caminhada e panfletagem nas ruas do bairro com o objetivo de conscientizar a população.