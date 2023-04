Em Carapicuíba, Fatec tem 360 vagas abertas e Etec tem 200 em diversos cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Faculdade Técnica (Fatec) e Escola Técnica (Etec), do governo estadual. Em Carapicuíba, há 360 vagas na Fatec e 200 oportunidades na Etec.

publicidade

Na Fatec, que está localizada na Avenida Francisco Pignatari, 650, na Vila Gustavo Correia, são oferecidos cursos de: análise e desenvolvimento de sistemas, design de mídias digitais, gestão empresarial (EaD), jogos digitais, logística e secretariado.

Já na Etec, estão disponíveis cursos de administração (com até 20% do conteúdo online), contabilidade, design gráfico, processos fotográficos e recursos humanos.

publicidade

Na região, foram abertas 1.600 vagas nas Fatecs e mais de 1 mil vagas nas Etecs, nas cidades de Osasco, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba.

Como se inscrever nos processos seletivos da Fatec e Etec com vagas em Carapicuíba e região:

Os interessados em participar do vestibular da Fatec deve fazer a inscrição, com taxa de R$ 91, até o dia 6 de junho, no site Vestibular Fatec.

publicidade

Já para o vestibulinho da Etec, as inscrições vão até o dia 8 de maio, com taxa de R$ 33, no site Vestibulinho Etec.