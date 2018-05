Em Carapicuíba, PMs fazem emocionante surpresa em aniversário de jovem com câncer

Lutando contra um câncer, a jovem Izadora completou 18 anos no último sábado, 5, e tinha o desejo de contar com a presença de policiais militares em sua festa de aniversário. Um amigo da família foi até a 2ª Companhia do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Carapicuíba, e relatou aos Policiais Militares o carinho da jovem pela instituição.

O Comandante da unidade, Capitão Aranha, não pensou duas vezes e decidiu ajudar a família a realizar o sonho da Izadora.

Os Cabos Bispo e Lidorio, Soldados Hayran, Willian, Rufino e Felipe foram ao encontro da jovem no dia da festa, um grande momento de emoção e alegria para a guerreira Izadora.

“A emoção foi tanta, que não teve como não chorar. Por isso, venho agradecer a todos os policiais pelo carinho e atenção. Não tenho palavras para agradecer a vocês”, desabafou a mãe da jovem.

Ato humano

Em sua página oficial no Facebook, a Polícia Militar parabenizou os policiais que participaram da iniciativa: “Parabéns aos policiais pelo ato humano de motivação à Izadora, uma forma de ajudá-la, dando-lhe forças, que, com certeza, contribuirão muito para sua melhora, pela qual todos nós tanto torcemos”.