Em Carapicuíba, projeto estabelece multa de mais de R$ 500 para quem furar fila da vacina contra covid-19

Em tramitação na Câmara Municipal, um projeto de lei (PL) estabelece multa de mais de R$ 500 para quem furar a fila da vacinação contra a covid-19 em Carapicuíba.

O PL 2702/2021, de autoria do vereador Professor Ladenilson (MDB), também prevê punições ao funcionário público ou agente público que permitir ou for conivente com tal infração.

Segundo o vereador, “a Prefeitura de Carapicuíba tem seguido rigorosamente a ordem de vacinação definida pelo Ministério da Saúde e o governo do estado, mas diante de tantas denúncias em outras cidades, é preciso criar mecanismos para punir possíveis fraudes”.

O projeto está em análise pelas Comissões internas da Câmara Municipal de Carapicuíba e, em seguida, deverá ir à Plenário para aprovação dos demais vereadores. Se aprovado, seguirá para sanção do Prefeito Marcos Neves (PSDB).