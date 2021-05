Em carta, filho que matou o pai a facadas diz que também planejava matar a mãe em Carapicuíba

O crime que chocou os moradores do bairro Vila Margarida, em Carapicuíba, na noite da última terça-feira (18), teria sido premeditado. Um homem de 23 anos, que esfaqueou e matou o próprio pai, de 66, também planejava tirar a vida da mãe.

publicidade

As informações são do “Jornal Primeiro Impacto”, do SBT. De acordo com reportagem exibida nesta quarta-feira (19), o homem era usuário de drogas e teria escrito uma carta dias antes de cometer o crime. No texto, o rapaz havia dito que mataria o pai e a mãe.

Segundo informações, ele teria atacado o pai após uma discussão ocorrida por volta das 22h de terça-feira. Quando a Polícia Militar chegou no local, na rua São Mac, a vítima estava sem vida no chão. Em seu corpo havia várias perfurações e uma faca cravada na barriga.

publicidade

Após matar o próprio pai, o usuário de drogas tentou fugir com a mulher e o filho de 2 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil na manhã seguinte e levado ao 1° DP de Carapicuíba, onde o caso foi registrado como homicídio.

NA JUSTIÇA// ​Pais que adotaram menina de 9 anos e a devolveram com 14 terão de indenizar a jovem