Em Cotia, cadela morre após queima de fogos na virada de ano

Na virada do ano, uma cadela morreu em Cotia após a queima de fogos de artifícios. Este foi o relato de Thais Siqueira, tutora de Nina.

Segundo Thais, ela deixou seus animais de estimação em casa e pensou que não precisaria se preocupar com o barulho emitido pelos fogos, pois, até o momento, nem Nina nem seus outros seis pets tinham aparentado medo do barulho.

Além disso, a dona de Nina informa que o local onde ela mora nunca tem disparo de fogos, mas sempre escutou barulhos distantes que nunca incomodaram. “Escolhi morar aqui, pois é um local que tem reservas ecológicas, lugar de preservação ambiental, e todos os vizinhos moradores amam os animais”, afirma Thais.

Ao voltar para casa, no entanto, encontrou Nina sem vida. Thais afirmou que uma casa vizinha a dela foi alugada para as festas de final de ano e que os ocupantes soltaram fogos que foram parar em seu quintal, piscina e telhado.

Ela e o marido foram à casa ao lado falar com os ocupantes, mas eles teriam se defendido afirmando que haviam soltado poucos fogos.

“Não posso acusar os vizinhos de ter sido proposital. Porém, como eu falei para eles, aqui não é local para isso, as pessoas que aqui moram vieram pelo sossego do lugar.” Em seguida, ela e o marido conferiram as imagens das câmeras de segurança da casa e constataram que os fogos haviam caído em sua propriedade.

A foto de Thais segurando Nina morta em seu colo gerou grande repercussão nas mídias sociais, chegando a ser compartilhada mais de 300 vezes apenas no Facebook.