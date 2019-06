Em depoimento, Neymar diz que usou camisinha e deu tapas a pedido de Najila

O jogador Neymar deixou a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na zona sul da capital paulista, na noite desta quinta-feira (13), depois de depor durante cerca de três horas. Ele é acusado de agressão e estupro pela modelo Najila Trindade Mendes de Souza no mês passado, durante encontro em Paris.

No depoimento, o jogador teria afirmado, que diferentemente do que Najila alega, usou preservativo, deu tapas durante a relação sexual a pedido dela e que a modelo posou para a foto das nádegas dela que Neymar divulgou, segundo o “Jornal Nacional”.

Ele afirmou ainda que bebeu “uma dose” antes do primeiro encontro com a mulher e que ela afirmava que o amava e queria casar com ele. “Como ela pode me amar se nem me conhecia direito?”, afirmou o jogador às delegadas, segundo a TV Globo.

Além disso, disse que depois de fazer sexo com Najila, jogou a camisinha no vaso sanitário. Chegou a dizer que é atleta e não poderia se expor, ainda de acordo com o “Jornal Nacional”.

Depois de depor, o jogador permaneceu na delegacia para a leitura do documento que fará parte do inquérito policial. Quem preside o inquérito, que corre em segredo de Justiça, é a delegada Juliana Bussacos.

“A verdade aparece, cedo ou tarde”

Neymar deixou a delegacia por volta das 20h15, disse que está “tranquilo” e agradeceu o apoio e as mensagens que está recebendo, além de dizer que está muito tranquilo.

“A verdade aparece, cedo ou tarde. O único desejo que eu tenho agora é que esse caso acabe o mais rápido possível”, afirmou Neymar, ao deixar a delegacia.

