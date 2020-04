Em dois dias, gráfica produz 300 máscaras e doa aos profissionais da saúde de Itapevi

A empresa gráfica 1000 Cores, que fica em Itapevi, produziu, em apenas dois dias, 300 máscaras de proteção para ajudar na proteção e combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19). Os materiais serão doados aos profissionais da saúde do município.

A gráfica conseguiu o arquivo de corte e confecção das máscaras com uma empresa que também passou a produzir o material a preço de custo. Na 1000 Cores, as 300 unidades de máscaras foram produzidas por apenas duas pessoas, pelo custo de R$ 7 cada.

No vídeo postado nas redes sociais da 1000 Cores, o empresário Leandro falou sobre rápida produção do material. “Vamos cuidar das pessoas que estão cuidando da nossa gente. Juntos podemos muito mais. Faça o que puder, mas faça alguma coisa, mesmo que seja ficando em casa em quarentena”.

Publicidade

Se alguma empresa tiver interesse em produzir as máscaras de proteção, basta solicitar o arquivo do material para o Leandro via WhatsApp (11) 96125-1000.