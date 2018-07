Em evento, Claudio Piteri destaca dobrada com Bruna Furlan

Lideranças de Osasco e região se reuniram na última terça-feira (3) em evento de apoio à pré-candidatura de Claudio Piteri (PPS) a deputado estadual. O encontro ocorreu na região central de Osasco e contou com a presença de cerca de 250 pessoas, entre líderes populares e políticas de diferentes partidos, de acordo com a organização do evento.

Claudio Piteri destacou a dobrada com a deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP) durante a campanha. “Eu a Bruna Furlan queremos ouvir a população, as lideranças, com ações regionalizadas, porque assim fortaleceremos o nosso projeto e construiremos as condições necessárias para a vitória nas eleições de outubro”.

Presidente do PPS de Osasco, o ex-prefeito Guaçu Piteri destacou a importância de fortalecer um projeto de desenvolvimento para as cidades da região oeste da Grande São Paulo. “É uma honra Osasco receber lideranças da região para consolidar a construção da pré-candidatura do Claudio Piteri a deputado estadual, e também da Bruna Furlan na reeleição a deputada federal”, afirmou.

Estiveram presentes também nomes fortes como o ex-vereador Papau Sartori, Ludival Oliveira, Fumio Miazaki, Dr. Sato, Elias Cassundé, a presidente do PPS Mulher, Viviane Piteri, Pedro Cabral, entre outras lideranças regionais.