Em nova promoção, “Quinta todo mundo paga meia” no Kinoplex Osasco

Quinta-feira é dia de estreia nos cinemas. E o Kinoplex Osasco, no SuperShopping, oferece mais uma razão para os cinéfilos aproveitarem esse programão: a promoção “Quinta todo mundo paga meia”, que permite que todos os clientes paguem somente o valor de meia-entrada às quintas, sem a necessidade de comprovar direito ao benefício.

A promoção é válida para todas as sessões — 2D e 3D -, incluindo as salas KinoEvolution, que oferecem uma experiência imersiva ao público, com tela gigante que vai do chão ao teto, e as salas Kinoplex Platinum, que seguem o conceito VIP da rede.

Com a oferta, é possível, por exemplo, assistir a um filme na sala Platinum a partir de R$ 21. Vale destacar que, durante as quintas promocionais, os filmes 2D e 3D têm o mesmo valor de ingresso. Para mais informações, confira no site do Kinoplex.