Em Osasco, dois detentos descumprem regras da “saidinha” e PM os manda de volta à cadeia

Dois indivíduos que haviam sido beneficiados com a “saidinha temporária” foram detidos em Osasco, neste final de semana, por não cumprirem as regras no período da liberdade provisória.

Por volta das 15h do sábado (16), uma equipe da 2ª Companhia do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano flagrou um homem fora da área permitida. Ele estava na rua Maria Grandin dos Santos, no Jardim D’abril.

Já na madrugada deste domingo (17), outra equipe, desta vez da Força Tática, abordou outro preso em liberdade provisória que descumpria o horário estabelecido para circulação, na rua Itamar Assunção, Jardim Bonança.

De acordo com a PM, neste ano, cerca de 10 indivíduos foram conduzidos de volta à cadeia por descumprimento de medidas mínimas da saidinha temporária em Osasco.