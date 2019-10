Em Osasco, iFood anuncia promoção “sextoou” para Black Friday

O iFood, empresa brasileira de “food delivery” sediada em Osasco, recebeu, na manhã desta terça-feira (29), um grupo de jornalistas de veículos de todo o país para mostrar a nova sede da empresa e apresentar os números e planos de sua expansão no Brasil e no mundo. Na oportunidade, a companhia antecipou o anúncio da campanha de marketing que deverá ser lançada em novembro.

Utilizando o gancho da Black Friday e o slogan “sextoou”, a campanha traz de volta o primeiro garoto-propaganda do iFood, Fábio Porchat, desta vez ao lado da cantora Gretchen (“a rainha dos memes”, como é apresentada). Na peça, eles ressaltam que a empresa de entregas fará promoções diárias com pratos selecionados durante todo o mês de novembro.

“Na verdade, a gente lembra que o iFood normalmente já faz promoções diárias e exclusivas para os usuários”, destacou Carlos Eduado Moyses, CEO da iFood, durante a apresentação das novidades da empresa aos jornalistas. Moyses e Fabricio Bloisi, CEO da Movile, empresa de investimentos proprietária do iFood, abriram o evento chamando-o de imersão no mundo do iFood, com dados sobre o crescimento da empresa e detalhes sobre os próximos passos da gigante de tecnologia.

Aumento de de 25 mil para 21,5 milhões de pedidos mensais

Fabricio Bloisi mostrou fotos do primeiro escritório da companhia, em 2014: uma pequena sala que comportava 20 funcionários que eram responsáveis por cerca de 25 mil pedidos mensais à época. Em setembro deste ano, o número saltou para 21,5 milhões de pedidos e a empresa já tem mais de 2500 colaboradores diretos. “Nenhuma empresa de food delivery cresce tanto quanto o iFood no mundo”, destaca Bloisi.

Apesar do salto, ele lembra que a operação da empresa está apenas começando. De fato, cerca de 1 mil dos novos funcionários foram contratados apenas desde o início deste ano, segundo ele.

Mas o foco da operação é muito maior do que um aplicativo de entrega de comidas. Comparando a atuação no segmento de alimentação com o que aconteceu com a industria textil – as pessoas não fazem mais suas próprias roupas – Bloisi completou: “é isso que nós acreditamos. No futuro vamos achar cozinhas irrelevantes. Os espaços para cozinhas nas moradias serão muito menores ou nem existirão”.

Criação de um ecossistema de delivery do iFood

O CEO Carlos Moyses apresentou dados de todo o chamado ecossistema do iFood, que atualmente engloba 116 mil restaurantes, atuando em 882 cidades em diferentes países e um total de 83 mil entregadores, dando conta, nos horários de pico, de cerca de 4,5 pedidos por segundo.

Para a expansão da operação, o iFood aposta em novas ferramentas e relacionamento com os estabelecimentos parceiros, como o iFood Shop, para baratear as compras de suprimentos por parte dos proprietários de restaurantes, novas formas de logística com a entrega através de patinetes motorizados e bicicletas, e novidades que ainda vão chegar ao mercado, como as iFood boxes – uma espécie de armário para entregas rápidas em ambientes corporativos, e iFood na mesa, que deve ajudar a acelerar a gestão e entrega de pedidos no espaço físico dos próprios restaurantes.