Em Osasco, ladrões invadem academia e levam medalhas de atleta: “valor sentimental absurdo”

O relato de uma invasão e furto de objetos da academia Pércio Gym, no Jardim Mutinga, em Osasco, comove não só por ser mais um exemplo da violência diária, mas pelo valor inestimável dos objetos levados pelos criminosos: as medalhas conquistadas pelo atleta Percio Gonçalves em mais de 16 anos de competições de jiu-jitsu. “Têm um valor sentimental absurdo”.

O crime aconteceu na madrugada do dia 15 de março. Os bandidos levaram uma TV, uma caixa de som, roupas e kimonos. “O material a gente fica p…, mas trabalhamos mais e compramos outro. Mas, além de tudo isso que levaram, levaram também TODAS AS MEDALHAS do Percio”, conta a direção da academia por meio das redes sociais.

“Levaram a história dele, 16 anos de competições, dor e sofrimento para conquistar cada uma delas”, continua. “Não existe valor financeiro essas medalhas, levaram de maldade”.

A mensagem tem sido compartilhada por diversos internautas, na tentativa de ajudar a fazer com que as medalhas de Percio sejam recuperadas. “Sei que todos estão ocupados e preocupados com situação que estamos vivendo [a pandemia do novo coronavírus], mas não perdemos a esperança em achá-las. Então, venho pedir que compartilhem, passem para o maior números de pessoas”, pede a academia.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro das medalhas, por favor entre em contato com a academia Pércio Gym, por meio do perfil abaixo no Facebook.