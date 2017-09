Em Osasco, MusiCão visa arrecadar alimentos para animais abandonados

Osasco recebe neste sábado, 30, o MusiCão, um evento para arrecadar alimentos para animais abandonados. Entre as atividades, haverá shows, feira de adoção, demonstração de adestramento do canil da Defesa Civil (busca e salvamento), atendimento clínico veterinário gratuito, vacinação em geral (preços populares), avaliação e orientação sobre castração.

A parte musical ficará por conta de bandas de peso como: Gueto, uma das principais bandas do rock nacional no final da década de 80, que volta aos palcos e seu 1º show será no MusiCão; Allsapão, banda osasquense que vem se destacando no cenário musical; Indaíz, Pier Cambury, ambos de reggae; no segmento do rock temos Psycho Peter, Stanka, ambas de Osasco e Wizened Tree, de Palmas/TO, no blues, o destaque fica para a Blues Shot.

Haverá também música latina a cargo do Duo Libertad e a reciclagem do grupo Arte na Lata, que faz música usando latas, tambores e outros tipos de materiais recicláveis. Além da música, haverá intervenções teatrais com Chris Cordovil e a escritora Nina Barretto fará a leitura do livro Bonezinho Verde, de sua autoria.

Dentro do evento também acontecerá o Bazar Oz Veg, com produtos livres de exploração animal e a Feira Pet, com artigos para os amigos de 4 patas. Além disso, a área de alimentação será toda voltada ao público adepto do veganismo.

O ingresso para o evento será a doação de 01 kg de ração por pessoa e as doações serão direcionadas a instituições que cuidam de animais abandonados.

Serviço:

MusiCão – o maior evento de música em prol dos animais abandonados

Bandas: Duo Libertad, Arte na Lata, Pier Cambury, Indaíz, Wizened Tree, Psycho Peter, AllSapão, Stanka, Blues Shot e Gueto

Quando: 30/09/2017

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Endereço: Av. Visconde de Nova Granada, 513 – Osasco – SP

Horário: das 09h00 às 22h30

Ingresso: 01 Kg de ração

Mais informações: https://www.facebook.com/events/1492618534124106