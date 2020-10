Em Osasco, Rogério Lins tem 34% das intenções de voto, Emidio 9% e Dr. Lindoso, 6%

Candidato à reeleição, Rogério Lins (PODE), lidera a corrida para as eleições municipais de novembro, com 34% das intenções de voto na votação estimulada, revela pesquisa do RealTime Big Data encomendada pela Record TV e divulgada nesta quarta-feira (7).

Em seguida vêm o deputado estadual Emidio de Souza (PT), com 9%, e o vereador Dr. Lindoso (Republicanos), com 6%, de acordo com o levantamento.

Marco Souza, o Dateninha (Solidariedade) aparece na quarta posição, com 2%, enquanto Simony dos Anjos (PSOL), Reinaldo Mota (PRTB) e Dr. Gaspar (DC) têm 1% das intenções de voto cada. Os que declararam a intenção em votar em branco ou nulo são 20% e 26% não souberam ou não responderam.

Rejeição

Ainda de acordo com o levantamento encomendado pela Record TV, os candidatos com maior rejeição são Rogério Lins (16%), Emidio (11%), Dr. Gaspar (2%) e Dr. Lindoso (2%). Além disso, 18% declararam que rejeitam todos os candidatos a prefeito em Osasco.

Administração Rogério Lins

Na avaliação do mandato do governo do atual prefeito Rogério Lins, 51% aprovam, 42% desaprovam, 7% não sabem ou não responderam.

O levantamento

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais. A pesquisa ouviu 800 pessoas entre 30 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP 05472/2020.