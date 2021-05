Em Osasco, vacina contra a covid-19 será aplicada também em farmácias da rede RaiaDrogasil

Em Osasco, quatro lojas da rede RaiaDrogasil vão servir, a partir de quarta-feira (5), como postos volantes da vacinação contra a covid-19, por meio de parceria firmada com a Prefeitura e o movimento Unidos Pela Vacina.

publicidade

Neste momento, o foco é a imunização de pessoas com idade a partir de 60 anos completos ou mais. O atendimento será realizado das 10h às 17h. A iniciativa integra o Programa Nacional de Imunização, com o serviço prestado de maneira inteiramente gratuita, tanto para a Prefeitura quanto para as pessoas que serão vacinadas.

O número de postos volantes poderá ser ampliado futuramente, conforme a necessidade dos órgãos de saúde do município. Os postos volantes funcionarão como uma extensão dos postos de vacinação da Prefeitura.

publicidade

Para imunizar-se nos postos volantes, o munícipe deverá apresentar documento com foto, número do CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço em nome de quem será vacinado.

“A RaiaDrogasil sente-se honrada por poder auxiliar a Prefeitura de Osasco em um momento tão delicado, oferecendo sua expertise em saúde para acelerar e ajudar a organizar a imunização da população contra a covid-19. Estamos à disposição das demais prefeituras dos mais de 400 municípios onde atuamos, para contribuir gratuitamente para a vacinação contra a covid-19”, afirma Marcílio Pousada, presidente da Raia Drogasil.

publicidade

Serviço:

Postos volantes de vacinação contra a covid-19 em Osasco

Data: a partir de 5 de maio, de segunda à sexta-feira // Horário: das 10h às 17h // Quem pode se vacinar: idosos a partir de 60 anos. Apresentar documento com foto, número de CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do vacinado.

Endereços:

Av. Antonio Carlos Costa, 796, Bela Vista

Av. José Lourenço, 491, Jaguaribe

Av. Cruzeiro do Sul, 1011, Rochdale

Rua Presidente Costa e Silva, 930, Helena Maria