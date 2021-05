Em sua “bike solidária”, homem que faz currículos e serve café nas filas de emprego comove web

“Faço seu currículo, tiro cópias e passei um cafezinho especial pra você”: com essa mensagem colada na bicicleta, o administrador Kaká D’Ávila percorre as ruas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para ajudar quem está nas longas filas em busca de uma oportunidade de emprego.

Além de fazer e tirar cópias de currículos gratuitamente para quem esta desempregado, ele passou a servir café quentinho nas filas. “Quem tá desempregado sai cedo, muitas vezes sem nenhum café no estômago. Tô aqui só para deixar mais leve o dia de quem tá na luta. Também faço currículos e tiro cópias, TUDO DE GRAÇA! Não espalhe o vírus, espalhe AMOR.”, declarou Kaká, nas redes sociais.

A ação foi registrada nas redes sociais e gerou comoção dos internautas. “Isso se chama empatia!! É disso que o mundo esta precisando. Parabéns pela bela atitude e que Deus te abençoe”, disse um internauta. “Eu te vi fazendo esse lindo trabalho. Só não parei por estar de Uber”, comentou outro. “Fantástico, Deus abençoe”, disse outro.

“Exemplo”, escreveu outro seguidor de Kaká. “Que lindo, parabéns pelo teu excelente olhar para com estas pessoas, como tu mesmo disse, estas pessoas saem cedo de casa e às vezes, o único dinheiro que elas têm é para as passagens ou nem isso. Teu café, com certeza, tem a tua bondade e respeito com o próximo. Siga assim com teu belo exemplo. Admiro teu trabalho. Que Deus te ilumine sempre”, declarou outro.

Essa não é a primeira vez que o porto-alegrense se destaca por ações grandiosas de empatia e solidariedade. Desde que começou refazer currículos sujos, resgados e descartados no lixo, Kaká já conseguiu ajudar a inserir mais de 10 mil pessoas no mercado de trabalho. Além disso, ele já chegou a promover uma série de campanhas de arrecadação de alimentos. Recentemente, o administrador revelou que luta contra a depressão, mas que nenhum dos remédios que toma faz tão bem como as ações que ele desemprenha para ajudar o próximo.