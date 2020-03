Em vídeo, Atadacão mostra estoque e tenta tranquilizar clientes: “Não há porque se desesperar”

Em meio a uma corrida às compras causada pela quarentena contra a disseminação do novo coronavírus (covid-19), a rede atacadista Atacadão, com unidades em cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Itapevi, divulgou um vídeo no qual mostra o estoque cheio e tenta tranquilizar os clientes: “Não há porque se desesperar”, diz uma representante da empresa no material divulgado.

“Estamos trabalhando para atender a todas as necessidades dos nossos clientes. Nossos estoques estão abastecidos com um mix completo de produtos, entre higiene pessoal, alimentação, limpeza etc. Por isso, não se preocupem”, assegurou o Atacadão na publicação junto ao vídeo postado em suas redes sociais (assista abaixo).

Publicidade

Na semana passada, viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um homem protesta contra o que avalia ser exagero de outros clientes em compras em uma das unidades do Atacadão em meio aos efeitos sociais da pandemia.

Além disso, circulam nas redes sociais diversos vídeos de confusões nos supermercados, principalmente em grandes redes atacadistas, com clientes brigando por produtos como álcool em gel, além de longas filas.