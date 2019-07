Em show, Fábio Rabin faz piada com acidente de Rogério Lins

Em vídeo polêmico, o humorista Fábio Rabin fez piada, durante um show de stand up, sobre o acidente no qual o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, ficaram feridos. O casal está internado em estado estável desde sexta-feira (28), no Hospital Municipal Antonio Giglio, com queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos, braço e rosto, oriundos de uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”.

O vídeo de Fábio Rabin foi postado neste domingo (30) e tinha quase 456,9 mil visualizações até às 9h50 desta segunda-feira (1º). Na apresentação, o comerciante diz: “Viram em Osasco, o que aconteceu? Mas também Osasco é meio f…, né? Mano, o prefeito foi acender a tocha e ele se acendeu. A tocha acendeu ele. Falou: ‘não, vai você…’. Explodiu, mano, o cara virou o Motoqueiro Fantasma”.

“Eu só fiquei pensando… Mano, ainda bem que não foi o Lula. Imagina o Lula, com as pingas, mano. ‘Véio’, São Paulo iria parar em Dubai”, continua Fábio Rabin.

Na apresentação, Fábio Rabin também faz piadas sobre o ator Fábio Assunção, o ministro Sergio Moro, o governador João Doria, o presidente Jair Bolsonaro, e a política Marina Silva, entre outros temas.

“Grande milagre”, diz Rogério Lins, em recuperação após acidente

Em vídeo, o prefeito Rogério Lins falou sobre o acidente. “O médico falou que tínhamos sido fruto de um grande milagre. Primeiro por não termos ficados cegos imediatamente. Segundo por não ter inalado aquela chama com alta caloria, que também poderia ter sido fatal. E isso também não aconteceu”, disse o prefeito. “Quero agradecer muito a forma como fomos atendidos, agradecer a Deus que nos deu esse grande livramento”.

Ainda não há informações oficiais sobre previsão de alta para Rogério e Aline Lins. A expectativa é de que eles possam ir continuar o tratamento em casa até sexta-feira (5). Mesmo no hospital, o prefeito deve continuar despachando e não se licenciar do cargo. Ele deve manter contato com secretários e funcionários via telefone ou internet. As visitas são restritas para evitar riscos de infecção.