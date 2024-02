Emidio e sindicato discutem fortalecimento da indústria metalúrgica de Osasco e região

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) se reuniu com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan, e o secretário-geral, João Batista, para falarem a respeito do fortalecimento da indústria metalúrgica. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (21).

Na ocasião, os dirigentes do sindicato e o deputado abordaram a Nova Indústria Brasil, lançada pelo governo federal em janeiro deste ano. O plano, que estabelece uma série de metas até 2033 para a “neo industrialização” do país, tem objetivo de “reverter o processo de desindustrialização precoce e severa que acomete o país há décadas”.

“Consideramos importante que a nossa região faça parte deste plano. Osasco, por exemplo, já foi um grande polo industrial e acreditamos que ela tem potencial de voltar a ser, da mesma forma que as demais cidades podem se tornar”, disse Ratinho, que defende a participação do Sindicato nos debates a respeito.

O deputado Emídio colocou o seu mandato à disposição da categoria metalúrgica. “Podemos criar uma Frente Parlamentar para debater esta questão”, sugeriu o ex-prefeito de Osasco.