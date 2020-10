Emidio promete UPA no Padroeira e recebe apoio de vereadora do PDT

Após atos na zona Norte, nos últimos dias o candidato a prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT) fez caminhadas para pedir votos na zona Sul da cidade, no Padroeira, onde prometeu construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), caso seja eleito, além de bairros como Jaguaribe e Veloso.

Em conversas com moradores e comerciantes, Emidio lembrou de realizações do seu governo, citando a urbanização da antiga “favela do Pinga Pus” no Conjunto Vitória, a duplicação da Visconde de Nova Granada e a construção do CEU do Jardim Santo Antônio.

Segundo Emidio, o município tem condições de oferecer mais e melhores serviços na área da saúde para a população. “Osasco é uma cidade rica, mas não consegue devolver em serviços públicos de qualidade, não consegue oferecer uma saúde que respeite o direito do cidadão”, afirmou.

O candidato destacou que deseja dobrar o número de médicos especialistas na rede. “A saúde, para funcionar direito, precisa contratar mais médicos, precisa botar mais dinheiro nela e Osasco tem essa condição”.

Dra. Régia

O PDT declarou apoio à reeleição de Rogério Lins (PODE) a prefeito de Osasco, mas a vereadora Dra. Régia se posicionou contra a decisão de seu partido e apoia a candidatura de Emidio.

Em protesto contra o apoio pedetista a Rogério Lins, Dra. Régia desistiu de concorrer a reeleição como vereadora. E ela declarou apoio à outra candidata petista para a Câmara Municipal: a professora Luana Bezerra.