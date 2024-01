Emidio quer mais policiamento em Osasco

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou, na última semana, um ofício ao comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Keida, pedindo que seja ampliado o policiamento em bairros de Osasco, como Vila Yara, Vila São Francisco, Jardim Adalgiza, Jardim Umuarama, Jardim Campesina e região.

“Chegaram ao meu gabinete queixas de moradores da Vila Yara, Vila São Francisco, Jardim Adalgiza, Jardim Umuarama, Jardim Campesina, em Osasco, informando que a região está enfrentando casos de roubos e assaltos”, diz o deputado no ofício.

No documento, Emidio pede investimentos em segurança e aumento do policiamento de dia e noite. “Espero que o Sr. Comandante possa tomar medidas preventivas de segurança para que os casos de criminalidade cessem na região. Apelo ainda para que o aumento do policiamento ocorra tanto de dia como de noite, garantindo assim a efetiva segurança da população”, completa o parlamentar.