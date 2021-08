Empresa abre 200 vagas de operador de telemarketing em Barueri

A Tel Centro de Contatos, empresa sediada em Barueri, está com 200 vagas de emprego apertas para o cargo de operador de telemarketing. A contratação dos candidatos será intermediada pela Casa do Trabalhador do município, mantida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict).

As oportunidades são para pessoas com idade entre 18 e 40 anos, que tenham o ensino médio completo. Além do salário de R$ 1.105, a empresa oferece plano de carreira e benefícios como assistência médica e odontológica, vale transporte, vale refeição e auxílio creche.

O processo de seleção será realizado nesta quarta-feira (11), das 9h às 13h, no Ginásio de Esportes José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, no Centro de Barueri). O candidato deve comparecer ao local com documento original com foto, currículo e caneta.

O uso de máscara é obrigatório, assim como o respeito às medidas contra a disseminação da covid-19, como respeito ao distanciamento social e higienização frequente das mãos.

