Empresa abre 47 vagas de Jovem Aprendiz de Atendimento em Barueri

A empresa Tempo Assist, em Alphaville, Barueri, está com 47 vagas abertas de Jovem Aprendiz de Atendimento. As oportunidades foram anunciadas nesta quarta-feira (17), no site Vagas.com.br.

“Nossa área de operações está em busca de Aprendiz de Atendimento, que tenha vontade de aprender e comprometimento para completar o time”, declara a empresa.

Os contratados terão entre as atribuições realizar o atendimento e fornecimento de serviços ao cliente, prestando esclarecimento e informações ou encaminhando para providência junto às áreas específicas.

A empresa não informou a remuneração. Os benefícios oferecidos são: assistência médica, odontológica, vale-alimentação, vale-transporte e auxílio farmácia, entre outros.

Para saber mais e se candidatar às vagas de Jovem Aprendiz de Atendimento na Tempo Assist em Barueri, acesse o site Vagas.com.br.

A Tempo Assist presta serviços de conveniência e emergências, no segmento de veículos, imóveis e pessoas, prestados para os clientes de ramos como seguradoras, montadoras, financeiras e varejistas.