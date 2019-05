Empresa abre mais de 100 vagas de emprego em Osasco

A Luandre, uma das maiores consultorias de RH do Brasil, tem 117 vagas de emprego abertas para empresa nacional do setor de food service, líder do setor na América Latina.

As vagas de emprego são para vendedor interno, para trabalhar em Osasco, e os requisitos são:

Ensino médio completo (preferencialmente superior completo ou cursando);

Experiência em Vendas Internas por telefone e atendimento ao cliente; Necessário conhecimento em gestão de carteira

Conhecimento prático em Excel, Outlook e celular smartphone;

Disponibilidade para trabalhar em Osasco (SP);

Os interessados devem se cadastrar pelo site www.luandre.com.br buscando pelo código 56580.