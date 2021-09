Empresa abre processo seletivo de trainees exclusivo para negros com salário de R$ 5,6 mil

Com o objetivo de ampliar a diversidade racial em seu quadro de colaboradores, a Yduqs, uma das maiores organizações do setor de Educação do Brasil, abre inscrições para o Programa Trainee 2022, exclusivamente para candidatos autodeclarados pretos e pardos.

Serão ofertadas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados – entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 – de qualquer região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa.

Após a contratação, os trainees poderão ser posicionados em cargos estratégicos na organização e, além disso, ganhar bolsas de estudo para MBA, além de um salário compatível com o mercado, de R$ 5,6 mil, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

Até o dia 30 de setembro, os interessados poderão fazer seus cadastros na plataforma da Empodera, consultoria especializada em desenvolvimento de programas de diversidade e inclusão, pelo link: https://jovens.comunidadeempodera.com.br/edital/336.

“Inclusão e oportunidades”

De acordo com outro dado do IBGE, quando se avalia o mercado de trabalho, somente 30% dos pretos ou pardos conseguem ocupar cargos de gestão. Programas como o da Yduqs contribuem, portanto, para que esses profissionais avancem mais um degrau e ocupem cargos mais altos nas empresas.

Felipe Araújo, diretor-executivo de Gente, Gestão e Integração da Yduqs, destaca a importância de iniciativas de inclusão nas grandes empresas. “Sempre acreditamos que a educação transforma a sociedade e estamos desenvolvendo vários programas de inclusão e oportunidades para todos nas nossas instituições de ensino. Em nossas salas de aula pelo país e no ensino digital, já temos um ambiente bem diverso há anos. Então, por que não trazermos essa realidade para o ambiente corporativo? Notamos que podemos fazer um processo seletivo mais equânime, trabalhando por meio de ações afirmativas, para trazer um ambiente com mais diversidade também para nossa organização”.