Empresa de auditoria abre vagas de assistente contábil, analista financeiro e outras em Alphaville

A RSM Brasil, empresa especializada em soluções customizadas de auditoria e consultoria tributária, está com vagas de emprego abertas em seu escritório de Alphaville, Barueri. As oportunidades são para trabalhar no formato híbrido – presencial e home office.

As oportunidades efetivas são para as funções de: analista financeiro, assistente contábil, assistente financeiro, auxiliar financeiro e coordenador fiscal. Há ainda vagas para Jovem Aprendiz. Todas as oportunidades se estendem às pessoas com deficiência (PcD).

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela companhia são: vale refeição ou vale alimentação, convênio médico Amil, convênio odontológico Porto Seguro, auxílio creche, auxílio Internet, seguro de vida, convênio com o SESC, TotalPass e parcerias com instituições de ensino e lazer.

A RSM Brasil também oferece aos colaboradores premiação por tempo de casa, reconhecimento meritocrático e oportunidades de crescimento. “Somos uma empresa reconhecida pela ousadia de propor serviços e soluções diferenciadas, construídas de maneira única e com excelência. Perseguimos sempre o “algo mais” fugindo do normal e esperado, para que possamos surpreender os clientes com ideias inovadoras”, destaca.

Saiba como se candidatar às vagas abertas na RSM Brasil em Alphaville:

Os interessados em participar do processo seletivo da empresa devem acessar o site de vagas da RSM, onde podem obter mais informações e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

Líder em soluções customizadas para empresas, a RSM Brasil foi reconhecida como umas das melhores empresas de auditoria e consultoria para se trabalhar do Brasil em 2022 pelo ranking Great Place to Work.

A companhia é membro da 6º maior networkglobal de auditoria, consultoria tributária e consultoria empresarial do mundo. Está presente em 123 países, com mais de 51 mil colaboradores. No Brasil, a companhia conta com nove escritórios, 26 sócios e emprega mais de 1.100 pessoas.