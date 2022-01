Empresa de logística tem 204 vagas de auxiliar de operações em Barueri

A Total Express, empresa que oferece soluções de logística para e-commerce, está com 204 vagas abertas para o cargo de auxiliar de operações em Barueri.

O salário é de R$ 1.382 mais benefícios como assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte e cesta básica. A empresa oferece também restaurante interno e café da manhã.

Na função de auxiliar de operações, os funcionários vão auxiliar no descarregamento de caminhões, abastecer esteira, triagem (confere os dados da peça, pesa, fixa a etiqueta e a coloca no looping) e auxilio na movimentação/organização dos materiais sobre os paletes.

Como candidatar-se às vagas de emprego na Total Express, em Barueri:

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e residir nas cidades da região Oeste de São Paulo.

Os interessados que cumprirem os requisitos exigidos pela empresa devem acessar o site de recrutamento da Total Express para cadastrar o currículo e encontrar mais informações.

Sobre a empresa

Com quase 30 anos de experiência, a Total Express é a empresa privada mais completa do país em soluções logísticas e atende desde o pequeno e médio e-commerce até os gigantes do varejo, incluindo operações complexas de indústrias e governo. Com capilaridade que cobre 100% do território nacional.