Empresa de Sérgio Reis em Santana de Parnaíba deve mais de R$ 200 mil à União, segundo colunista

Uma empresa de Sérgio Reis em Santana de Parnaíba deve mais de R$ 200 mil em impostos federais, segundo o colunista Guilherme Amado, do portal “Metrópoles”.

O cantor entrou em polêmica nos últimos dias após fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e falar em “parar o país” com atos em defesa do presidente Jair Bolsonaro em setembro, com o apoio de lideranças dos caminhoneiros, que negam.

Sérgio Reis declarou, em áudio vazado: “É assim que vamos falar com o presidente do Senado (…) Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem (…) Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras (ministros do STF), nós vamos invadir, quebrar tudo, e tirar os caras na marra. É assim, a coisa tá séria”.

A declaração gerou uma série de críticas e virou alvo de inquérito Polícia Civil do Distrito Federal. O músico Guarabyra, da dupla Sá e Guarabyra, disse que está profundamente decepcionado com o colega e desistiu de participar do próximo disco de Reis. “Eu estou profundamente decepcionado com a atitude do Sérgio em ameaçar a normalidade constitucional para fazer valer seus pontos de vista, desprezando o debate leal e democrático. Pregar a paralisação do país para obrigar o Senado a fechar o Supremo, vai além do rocambolesco”, afirmou, à “Folha de S. Paulo”.

A polêmica em torno do assunto teria deixado Sérgio Reis deprimido. “Ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado. Ele quer apenas ajudar a população. Está magoado demais”, disse a mulher do cantor, Angela Bavini, também à “Folha”. “Ele falou no impulso, mas estava conversando com um amigo (…) A diabetes dele subiu que é uma barbaridade. Às vezes, ele não tem noção do nome dele, do tamanho dele”.

Em meio à polêmica, foi revelado que a empresa Sérgio Reis Produções, sediada em Santana de Parnaíba, tem R$ 201,2 mil de dívidas tributárias federais. Outra empresa do cantor, a Vanelli Produções Artísticas, deve R$ 438,1 mil à União, sendo R$ 363 mil em impostos federais não pagos, R$ 36,3 mil em multas trabalhistas, e R$ 38,8 mil em FGTS atrasado, de acordo com a coluna de Guilherme Amado. Juntas, as duas empresas devem quase R$ 640 mil à União.