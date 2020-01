Empresa em Osasco onde 1 trabalhador morreu e dois ficaram feridos em acidente se pronuncia

A Sika, empresa de produtos químicos no Industrial Anhanguera, em Osasco, onde um trabalhador morreu e dois ficaram feridos em um acidente de trabalho no sábado (25), se pronunciou sobre o caso em nota. Confira:

Nota de Esclarecimento

“A Sika, empresa especializada em produtos químicos, presente há 85 anos no Brasil, lamenta o acidente ocorrido na tarde do dia 25/01, durante manutenção preventiva na caixa de esgoto, que ocasionou o falecimento de um prestador de serviço. Os outros dois profissionais, que também se envolveram no acidente, receberam atendimento médico e passam bem.

Todos os funcionários envolvidos no acidente são de uma empresa terceirizada, contratada para realizar o serviço de manutenção no local.

A perícia policial já foi realizada e os responsáveis pela Sika estão à disposição das autoridades para prestar qualquer tipo de esclarecimento necessário”.