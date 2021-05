Empresários de Osasco, Barueri e região discutem parcerias com Consórcio Intermunicipal

Membros da ALIANÇA de Entidades Empresariais da Região Metropolitana Oeste se reuniram esta semana com o secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), Francisco Maciel, para discutir parcerias.

A Aliança empresarial é formada pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, SINCOMERCIO e ACIB. Fazem parte do Cioeste cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Jandira.

“Já encaminhamos dois ofícios ao Cioeste e os principais pontos de ajuda econômica e tivemos boa parte dos pleitos atendidos. Essa reunião, aproximou ainda mais ALIANÇA Empresarial e Cioeste, quando pudemos discutir e aperfeiçoar as parcerias para ações e projetos. Ainda ficou estabelecido que será assinado um Termo de Cooperação de escopo bem amplo”, afirmou Edson Pinto, coordenador geral da ALIANÇA e presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região.

Sobre as entidades da ALIANÇA Empresarial:

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região – (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares)

Entidade sindical empresarial, que tem como base oito cidades, sendo elas Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus. Representante de cerca de 20.000 hotéis, motéis, bares, restaurantes, buffets, casas noturnas, padarias e similares, que geram aproximadamente 50.000 empregos diretos em sua base sindical (maior gerador de empregos na região). Presidente Edson Pinto

SINCOMERCIO

Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região – sindicato patronal que atua nas cidades de Osasco, Itapevi, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Taboão da Serra e Embu na defesa dos comerciantes, contadores e empresários do varejo, com o objetivo de atender e dar suporte necessário a cerca de 45.000 empresas em sua base sindical. Presidente Rafael Paes

ACIB – Associação Comercial e Industrial de Barueri (coordenadora das Associações Comerciais na região pela FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo)

Entidade civil, fundada há 40 anos, representante de cerca de 2.000 empresários, tendo como objetivos representar os interesses de seus associados, bem como, promover as demandas da classe empresarial nos setores públicos e privados. Presidente Moacyr Félix