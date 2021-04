Empresários de Osasco e região reivindicam incentivos por recuperação econômica

A ALIANÇA de Entidades Empresariais da Região Metropolitana Oeste enviou ofício ao presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), reivindicando uma série de medidas de incentivo e recuperação da economia após o encerramento da Fase Emergencial, no final dessa semana. A entidade empresarial é formada pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Sincomercio e Acib.

publicidade

De acordo com a ALIANÇA Empresarial, o monitoramento realizado em relação aos índices da Covid-19 nos municípios do Cioeste, como Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba, vem apresentando melhora nos últimos dias e a expectativa é que o número de internações caia e de vacinação aumente até o final da Fase Emergencial.

“Nesse momento, precisamos pensar e projetar os próximos passos para a economia. O número de empresas que decretam falência diariamente é assustador, assim como o aumento de desempregados. Não temos mais fôlego para continuar sem medidas efetivas de ajuda”, afirmou Edson Pinto, presidente do SinHoRes.

publicidade

As reivindicações da ALIANÇA Empresarial ao Cioeste são:

– Todas as empresas de turismo, incluindo bares e restaurantes no período do almoço, do comércio e de serviços, possam abrir durante a Fase Vermelha de segunda-feira a domingo, das 12h às 17h, cumprindo protocolos do Plano SP. Assim como os shoppings e centros comerciais possam abrir de segunda a domingo, das 10h às 18h, incluindo restaurantes e bares;

– Projeto de Lei isentando as empresas que foram obrigadas a fechar pelo poder público do pagamento dos seis primeiros meses de IPTU, em 2022;

publicidade

– Projeto de Lei instituindo REFIS de 90 meses para pagar, com seis meses de carência.

– Restrição de circulação na madrugada até a Fase Amarela;

– Combate a festas clandestinas e aglomerações;

– Controle de lotação nos estacionamentos e no interior de supermercados;

– Aumento da oferta de transporte público;

– Escalonar os horários de entrada e saída do trabalho entre os vários segmentos, fora do pico, para não sobrecarregar o transporte público;

– Linhas de crédito das Prefeituras, sem CND e com 6 meses de carência.

A ALIANÇA Empresarial é composta pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e Região – (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), presidente Edson Pinto; SINCOMERCIO – Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região, presidente Rafael Paes; e ACIB – Associação Comercial e Industrial de Barueri, presidente Moacyr Felix.