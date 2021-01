EMTU aumenta frota de ônibus em linhas de Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba

A partir desta segunda-feira (11), cinco linhas de ônibus intermunicipais da EMTU, que atendem Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba, começam a operar com mais 10 veículos e 47 novas partidas. Juntas as linhas atendem em média oito mil passageiros diariamente, de acordo com a empresa.

O aumento no número de veículos e de viagens em dias úteis foi autorizado pela EMTU nas linhas 260 (Barueri – Alphaville/ Cotia KM 30), 449 (Carapicuíba – Parque Jandaia / Santana de Parnaíba – Alhaville 10), 450 (Carapicuíba – Jardim Novo Horizonte/ Barueri – Alphaville 2), 542 (Carapicuíba – Parque Jandaia/ Santana de Parnaíba – Alphaville 10) e 559 (Carapicuíba – Cohab 5/ Santana de Parnaíba – Terminal Rodoviário Alphaville).

Ainda na região, na quinta-feira (7), foram acrescentados 13 veículos em outras quatro linhas: 448 (Carapicuíba – Parque Jandaia/Santana de Parnaíba – Residencial Tamboré III), 455 (Barueri – Alphaville/ Carapicuíba – Aldeia), 497 (Carapicuíba – Jardim Novo Horizonte/ Santana de Parnaíba – Terminal Rodoviário Alphaville) e 498 (Carapicuíba – Novo Horizonte/ Santana de Parnaíba).

As reprogramações foram definidas com base em acompanhamentos diários realizados pelos fiscais da EMTU, com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa. Os novos horários das linhas e mais informações podem ser encontradas no site www.emtu.sp.gov.br.