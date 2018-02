EMTU extingue 9 linhas e passageiros terão que fazer baldeação no KM 21

No próximo domingo, 25, nove linhas de ônibus da EMTU deixarão de existir. Alguns veículos de Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Jandira e Carapicuíba que fazem ponto final no Butantã ou Lapa que passam em Osasco não circularão mais. Está é a primeira fase nas operações de reorganização das linhas metropolitanas de ônibus gerenciadas pela EMTU na região oeste da Grande São Paulo.

Além disso, oito ônibus que tinham final no Butantã e na Lapa, a partir de agora, passarão a fazer ponto final no terminal Vila Yara, em Osasco. Caso a pessoa precise seguir em direção ao Butantã ou Lapa, deverá fazer integração com duas novas linhas que serão implantadas e sairão do Terminal Luiz Bortolosso, no KM 21 em Osasco.

Novas linhas

Serão implantadas duas novas linhas com origem no Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21 e que terão como destinos o Metrô Butantã e o bairro da Lapa, ambos em São Paulo. As linhas 840 e 850 terão integração tarifária com as linhas originárias dos municípios de Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco com o cartão Bom. Caso a pessoa pague a passagem com dinheiro, deverá efetuar dois pagamentos.

Linhas que serão substituídas

Com a entrada em operação das linhas 840 e 850, nove linhas serão substituídas pelo novo sistema de integração. Segue abaixo a relação das linhas e as novas opções:

Linha Denominação Nova opção 081 Jandira (Jd. N. Sra. de Fátima) – SP (Metrô Butantã) 130 + 840 131 Carapicuíba (Vila Dirce) – SP (Lapa) 020 ou 022 + 850 224 Carapicuíba (COHAB 5) – SP (Lapa) 023 ou 223 + 850 023 ou 223 + 180 225 Carapicuíba (COHAB 5) – SP (Pinheiros) 023 ou 223 + 840 385 Pirapora (Jd. Bom Jesus) – SP (Barra Funda) 082 + 850 458 Carapicuíba (COHAB 1) – SP (Barra Funda) 023 ou 223 + 850 516 Jandira (Jd. N. Sra. de Fátima) – SP (Metrô Butantã) 557 + 840 539 Itapevi (COHAB/Jd. Paulista) – Osasco (Vila Yara) 133 805 Pirapora (Jd. Bom Jesus) – SP (Metrô Butantã) 082 + 840

Ponto final no Terminal Vila Yara

Oito linhas com destino ao município de São Paulo passarão a ter ponto final na Vila Yara, em Osasco, e serão integradas no Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21 com as novas linhas 840 para São Paulo (Metrô Butantã) e 850 para São Paulo (Lapa). Para conhecer os valores das tarifas integradas.

Linha Denominação 020 Carapicuíba (Vila Dirce) – Osasco (Vila Yara) 130 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – Osasco (Vila Yara) 345 Barueri (Vale do Sol) – Osasco (Vila Yara) 350 Itapevi (COHAB) – Osasco (Vila Yara) 350BI1 Itapevi (Vila Gioia) – Osasco (Vila Yara) 428 Barueri (Jardim do Líbano) – Osasco (Vila Yara) 517 Itapevi (Centro) – Osasco (Vila Yara) 557 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – Osasco (Vila Yara)

Treze linhas que já fazem ponto final na Vila Yara também serão integradas com as novas linhas 840 para São Paulo (Metrô Butantã) e 850 para São Paulo (Lapa). Para conhecer os valores das tarifas integradas, consulte a página da EMTU na internet:

Linha Denominação 022 Carapicuíba (Vila Dirce) – Osasco (Vila Yara) 082 Pirapora do Bom Jesus (Jd. Bom Jesus) – Osasco (Vila Yara) 082BI1 Pirapora do Bom Jesus (Igavetá) – Osasco (Vila Yara) 082DV1 Pirapora do Bom Jesus (Jd. Bom Jesus) – Osasco (Vila Yara), via Paiol 133 Itapevi (COHAB/Jd. Paulista) – Osasco (Vila Yara) 133BI1 Itapevi (Vila Gioia) – Osasco (Vila Yara) 134 Barueri (Parque Viana) – Osasco (Centro) 223 Carapicuíba (COHAB 5) – Osasco (Vila Yara) 246 Santana de Parnaíba (Jardim São Luís) – Osasco (Vila Yara) 246BI1 Santana de Parnaíba (Jardim Professor Benoá) – Osasco (Vila Yara) 263 (1) Carapicuíba (Novo Horizonte) – Osasco (Vila Yara) 283 (2) Carapicuíba (Cidade Ariston) – Osasco (Vila Yara) 420 Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) – Osasco (Vila Yara)

(1) Integração somente com a linha 840 São Paulo (Metrô Butantã) na Avenida dos Autonomistas, a partir da Estação Comandante Sampaio – km 18.

(2) Integração somente com a linha 840 São Paulo (Metrô Butantã) no Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21.

Integração só com Cartão BOM

A integração com as linhas 840 (Metrô Butantã) e 850 (Lapa) somente será realizada com a utilização do Cartão BOM. A integração por meio do BOM ocorrerá no trecho de contato entre as linhas envolvidas e o usuário deverá dar preferência ao Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21 para a realização de sua conexão. Caso a pessoa pague a passagem com dinheiro, deverá efetuar dois pagamentos.

Os detalhes operacionais dessas alterações podem ser consultados na página da EMTU na internet. Seguem os links por município:

Linhas Barueri: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-barueri.pdf

Linhas Carapicuiba: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-carapicuiba.pdf

Linhas Cotia: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-cotia.pdf

Linhas Itapevi: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-itapevi.pdf

Linhas Jandira: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-jandira.pdf

Linhas Osasco: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-osasco.pdf

Linhas Pirapora: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-pirapora.pdf

Linhas Santana: http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/linhas-santana.pdf