EMTU realiza ação de conscientização ao Alzheimer no Terminal Carapicuíba nesta segunda-feira (19)

EMTU realiza ação de conscientização ao Alzheimer no Terminal Carapicuíba nesta segunda-feira...

A EMTU, em parceria com o Proz Educação, promove nesta segunda-feira (19) no Terminal Carapicuíba, uma ação em apoio ao Fevereiro Roxo, mês de conscientização do Alzheimer.

Os passageiros terão oportunidade de realizar testes gratuitos de glicemia e aferição da pressão arterial, além de obter informações sobre a progressão e tratamentos da doença.

A ação será das 9h às 13h, na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53 – Vila Gustavo Correia – Carapicuíba.

Em Osasco

No dia 29 de fevereiro, das 9h às 13h, a mesma ação será realizada no Terminal Luiz Bortolosso, em Osasco (Avenida dos Autonomistas, 713, Quitaúna).