Encontro nesta terça abre Semana de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista em Osasco

Encontro nesta terça abre Semana de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista...

A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência de Osasco realiza nesta terça-feira (4), das 9h às 12h, a abertura da Semana de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Neste ano, o evento tem como tema “Mais informação, menos preconceito”.

O encontro acontece no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Cefor), na Avenida Marechal Rondon, 263. Na ocasião, Rafael Martino conta como recebeu o diagnóstico do TEA, aos 32 anos, desafios e vivência.

A roda de conversa será a partir das 10h30, com a mediação de Alessandra de Lara Lima Moises, enfermeira do Núcleo Ensino Serviço em Saúde da Atenção Secundária.

Também participam do evento, a terapeuta ocupacional Cristina Valotta, a fonoaudióloga Simone Bonfante Mora, a nutricionista Monica Romualdo e a psicóloga Patrícia Batista Marques.

SERVIÇO

Abertura Semana de Conscientização do Transtorno Espectro Autista

Quando: 04/04, das 9h às 12h

Onde: Avenida Marechal Rondon, 263