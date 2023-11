Enel divulga plano de ação para as tempestades previstas para o fim de semana

Enel divulga plano de ação para as tempestades previstas para o fim...

A Enel divulgou hoje (17) seu plano de ação diante do alerta da Defesa Civil sobre a possibilidade de tempestades entre hoje (17) e domingo (19) em todo Estado. Segundo a empresa, medidas adicionais serão incorporadas neste fim de semana ao seu plano de ação operacional para eventos climáticos nos 24 municípios atendidos pela empresa.

Entre as medidas está a reativação do serviço de SMS. A ferramenta, que ficou desativada durante o último apagão, poderá ser usada em celulares cadastrados junto à empresa tanto como canal para envio de alerta sobre a aproximação de fortes chuvas tanto para que os usuários possam registrar falta de luz por mensagem. As pessoas também poderão utilizar o site ou o app da companhia para registrar falta de luz.

Para registrar falta de energia pelo SMS, basta enviar para o número 27373 a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel. O registro para pedido de atendimento ocorrerá automaticamente.

Ainda de acordo com a Enel, os canais de comunicação direta para ingresso das solicitações foi reforçado. O plano emergencial para este fim de semana também prevê a o reforço e mobilização máxima e antecipada do número de técnicos em campo.

