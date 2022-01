Enel oferece dicas para economizar energia elétrica durante o verão

Com o início das férias de verão e as temperaturas mais elevadas, os consumidores aumentam o consumo de energia. É comum, nesta época do ano, o uso mais intenso de ventiladores e ar-condicionado, que, ao mesmo tempo que aliviam a sensação de calor, elevam a demanda por energia, com impacto significativo no valor final da conta de luz.

A Enel Distribuição São Paulo orienta que ficar atento aos hábitos de consumo e ao tempo de uso dos equipamentos é importante para evitar surpresas desagradáveis no final do mês. Pequenas mudanças no cotidiano podem trazer grandes resultados e ajudar os consumidores a economizar na fatura.

Desta forma, a companhia preparou algumas dicas de economia de energia para auxiliar os consumidores a aproveitar as suas férias sem sobressaltos no final do mês. Confira abaixo:

Para o uso do chuveiro elétrico, a recomendação é ficar o mínimo possível no banho. Os aparelhos mais comuns têm potência de, aproximadamente, 5.500W. Um banho de 15 minutos por dia, por pessoa, para uma família de quatro pessoas, equivale ao consumo de energia de mais de 400 lâmpadas LED de 13W ligadas por uma hora, o que corresponde a cerca de R$ 100 na conta;

Utilizar o chuveiro elétrico na posição morno ou verão, para uma economia de cerca de 30% na conta de luz. E, se possível, programe o banho para as horas mais quentes do dia;

Para o aparelho de ar-condicionado, a sugestão é a de evitar usá-lo por períodos longos e optar por modelos inverter, que são mais eficientes e econômicos;

Outras dicas importantes estão relacionadas às TVs e computadores. Evite deixar a TV ligada sem que haja alguém assistindo e programe o timer (desligamento automático) antes de dormir, evitando que a TV fique ligada desnecessariamente;

No caso do computador, desligue o aparelho sempre que ficar mais de 2 horas sem utilização e desligue o monitor a partir de 15 minutos de inatividade;

Para máquinas de lavar e secar, a recomendação é utilizar a capacidade máxima, evitando a função de água aquecida. Quanto às secadoras, utilize-as apenas quando realmente necessário e com a capacidade máxima;

Em relação às geladeiras, evite abrir a porta desnecessariamente para não forçar o motor do eletrodoméstico, verifique se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função e nunca utilize a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos;

Trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, pois consomem até 80% menos energia, são mais eficientes e aquecem menos o ambiente;

No site https://enel-sp.simuladordeconsumo.com.br/, os clientes também podem acessar um simulador que irá ajudar a identificar quais equipamentos são os “vilões” do consumo. Além disso, os clientes também podem acompanhar o seu histórico de consumo e, assim, se programar.

E para quem vai sair de férias, a Enel Distribuição São Paulo também dá dicas de segurança para evitar surpresas nas residências e estabelecimentos comerciais:

Ao viajar, desligue os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas. Esse cuidado, além de economizar energia, evita acidentes, pois esses aparelhos podem entrar em curto e causar incêndio caso haja alguma alteração na rede elétrica provocada, por exemplo, por raios;

Nas brincadeiras ao ar livre, é importante manter as crianças afastadas da rede elétrica.

Não permita que as crianças subam ou apanhem frutas em árvores que estejam próximas à fiação;

Em espaços fechados, como garagens, playgrounds ou até mesmo dentro de casa, evite deixar fios e extensões expostos e mantenha tomadas inativas cobertas e isoladas. As instalações elétricas devem estar em bom estado, não use fios emendados, velhos ou danificados.