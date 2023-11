“Enquanto Osasco não for uma das cidades mais seguras do Brasil, não vamos parar de investir”, diz Rogério Lins

“Enquanto Osasco não for uma das cidades mais seguras do Brasil, não...

O Calçadão de Osasco recebeu, na manhã de quarta-feira (22), uma solenidade de formatura da Guarda Civil Municipal. Participaram 191 novos agentes e 40 guardas que concluíram o curso de ascensão para o cargo de classe distinta (CD).

Os formandos fizeram o juramento e em seguida o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário de Segurança e Controle Urbano (Secontru), Coronel José Virgolino, e o comandante geral da GCM, inspetor regional Miguel Maidana, realizaram a entrega dos certificados.

O prefeito Rogério Lins iniciou sua fala agradecendo a participação das famílias dos formandos na solenidade. Ele declarou também que “enquanto Osasco não for uma das cidades mais seguras do país, não vai parar de investir” em segurança pública.

O prefeito elencou algumas conquistas dos últimos anos: “Tivemos muitos avanços na Guarda, investimos no Plano de Carreira, na infraestrutura e equipamentos. Hoje nossa Osasco conta com o COI (Centro de Operações Integradas) que integra as forças das polícias Civil e Militar e a GCM, além disso estamos investindo na construção da Cidade da Polícia que vai abrigar a Delegacia Seccional, todas as delegacias especializadas e um quartel da GCM”.

Dos 191 novos agentes que concluíram o Curso de Formação da GCM, 159 são da Guarda Civil de Osasco e os outros das cidades de Embu Guaçu, Pirapora do Bom Jesus, Taboão da Serra e Jandira. A formação tem a duração de 896 horas distribuídos em 112 dias úteis, sendo 80 horas de estágio supervisionado e mais de 40 disciplinas.

Efetivo feminino

Na ocasião também foi realizada a formatura de 40 guardas que concluíram o curso de ascensão para o cargo de classe distinta. Deste total, 19 integram o efetivo feminino. É a primeira vez que a cidade conta com mulheres em cargo de liderança na GCM.

O curso que foi feito na Academia de Formação em Segurança Urbana da Guarda Civil Metropolitana, teve a duração de 160 horas e várias disciplinas, entre elas Chefia de Liderança, Hierarquia e Disciplina, Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Crise.

A GCM Jacqueline Lopes de Lima Oliveira representou os formandos CDs na leitura de agradecimento. “Comemoramos mais uma data histórica, a formatura de mais uma turma, com destaque para nós mulheres, que superamos desafios e seremos as primeiras graduadas. É necessário formar profissionais com visão macro de gestão e é com esse olhar que a gestão do prefeito Rogério Lins trouxe a valorização profissional. Essa conquista irá nos impulsionar para novas buscas. Parabéns para nós, porque acreditamos que esse dia chegaria”.

Para o Coronel Virgolino foi um dia mais que especial para a cidade que está aberta para o futuro. “A partir de agora inicia o trabalho de vocês na defesa do cidadão, do nosso município e da nossa família. Não desistam, mas caso pensem em desistir, antes lembrem dos motivos que fizeram vocês ingressarem na GCM”, declarou.