Enterro de Reinaldo, O Príncipe do Pagode, será em Osasco

Morreu na madrugada desta segunda-feira (18), aos 65 manos, o cantor Reinaldo, conhecido como “O Príncipe do Pagode”, vítima de um câncer no pulmão contra o qual lutava há quatro anos. Reinaldo será enterrado na tarde de hoje no cemitério do Bela Vista, em Osasco, a partir das 17h, segundo a assessoria do artista. O enterro será aberto ao público.

Diversos artistas lamentaram a morte de Reinaldo em mensagens nas redes sociais: “Esta manhã está mais triste. Nosso grande parceiro Reinaldo partiu. Eu agradeço, amigo, por todas as vezes que nós estivemos juntos no palco, por sua energia boa e alegria. Que Olorum te receba em festa. MUITO OBRIGADA por dedicar sua vida ao samba! Vá em paz amigo”, postou Leci Brandão.

“Ainda sem acreditar, mas não vou sofrer pois sei que descansou em paz! EU TE AMO meu ídolo , descanse em paz!”, afirmou Arlindinho.

Nascido no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1954, Reinaldo Gonçalves Zacarias iniciou a carreira na década de 1980, quando ganhou, de uma rádio fluminense, o apelido que se tornaria sua marca registrada.

O Príncipe do Pagode gravou seu primeiro álbum em 1986, “Retrato Cantado de Um Amor”, nome da música que é um de seus maiores sucessos.

Em 1986, gravou o seu primeiro álbum, Retrato Cantado de um Amor, que leva o nome de um de seus maiores sucessos. Outras canções que marcaram a carreira de Reinaldo foram Sonhos e Trapaças do Amor.

Em 2012, o cantor se candidatou a vereador na cidade de São Paulo, mas não foi eleito.